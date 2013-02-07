Спортивная хроника

Январь, 31, 2013 г., 14:49

В конце декабря жители ул. Советской обеспокоились проблемой с электроэнергией:

– Скажите, пожалуйста, почему участились случаи аварийного отключения электричества по улице Советской? За последний месяц было уже три или четыре отключения. Пока вроде не было эксцессов, но всякое может случиться! Машина стиральная, работающая в тот момент, может сгореть, или человек в ванне моется, а тут – бац! – и полнейшая темнота… Да мало ли что может произойти! Почему так происходит и с чем это связано?

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