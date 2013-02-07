Спортивная хроника

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Второй год городская федерация плавания провела в «Дельфине» соревнования «День побития рекордов». В программе были заплывы на дистанцию 100 метров всеми стилями плавания, в которых участвовали 59 сильнейших пловцов города.
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25-й фестиваль самодеятельной песни «Зимородок-2013» пройдет на базе оздоровительного лагеря «Гайдар» с 31 января по 3 февраля.
Почти четыреста участников из Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Красногорска, Казани, Санкт-Петербурга, Королева, Тольятти, Серпухова, Арзамаса, Заволжья и Электростали съедутся на праздник авторской песни.
Саров представят более пятидесяти бардов. Помимо представителей КСП «След» и «Поиск» на фестивале выступят отдельные авторы-исполнители.
Гостями «Зимородка» станут автор музыки, исполнитель, член жюри многих фестивалей Марат Фахртдинов и врач, поэт, прозаик, журналист, автор-исполнитель Михаил Кукулевич. Мэтры бардовской песни будут работать в жюри, проведут творческие мастерские по различным направлениям.
В седьмой раз в Сарове состоится «Лыжня России». 10 февраля для каждой категории участников будут подобраны соответствующие дистанции на лыжных трассах. В этот раз на лыжной базе состоятся забеги на 2013 и 2014 метров – в честь всемирной летней Универсиады студентов, которая пройдет этим летом в Казани, и Олимпиады в Сочи 2014 года, а также дистанция на 362 м, символизирующая количество дней, оставшихся до зимней Олимпиады на российском курорте. Старт соревнований в 10.00.
Воспитанники ДЮСШОР «Атом» вернулись с чемпионата и первенства Нижегородской области по лыжным гонкам. Всего с 22 по 25 января в гонках классическим и свободным стилем приняли участие 282 спортсмена.
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Что такое «Икс-Фактор»? Это суперрейтинговое музыкальное шоу родом из Великобритании. А еще это уникальная черта человеческого характера, не имеющая четкого объяснения, проще говоря – талант.
И показать эту свою уникальность собрались 25 января в клубе «Мечта» воспитанники Центра внешкольной работы.
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Саровчанка Анастасия Седова приняла участие в первенстве мира по лыжным гонкам среди юниоров в г. Либерец (Чехия).
Настя с первой попытки сумела взойти на пьедестал почета, завоевав бронзовую награду в индивидуальной гонке на 5 километров свободным стилем.
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В конце декабря жители ул. Советской обеспокоились проблемой с электроэнергией:
– Скажите, пожалуйста, почему участились случаи аварийного отключения электричества по улице Советской? За последний месяц было уже три или четыре отключения. Пока вроде не было эксцессов, но всякое может случиться! Машина стиральная, работающая в тот момент, может сгореть, или человек в ванне моется, а тут – бац! – и полнейшая темнота… Да мало ли что может произойти! Почему так происходит и с чем это связано?
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25 января состоялись официальное торжественное закрытие выставки «Художники Сарова» и презентация электронного каталога с именами ее участников.
Выставка «Художники Сарова» проходила в галерее с 9 ноября. И за это время ее посетили более трех с половиной тысяч горожан. Отклики, которые саровчане писали на огромных стендах с листами, самые восторженные: «Ваш мир огромен и богат, ваш дар прекрасен и чудесен!»
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«Я очень редко беру в руки микрофон, особенно перед концертом, но сегодня – особенное выступление». Этими словами нижегородский пианист, лауреат международных конкурсов Евгений Брахман начал общение со зрителями, пришедшими 26 января в Дом ученых ВНИИЭФ.
Программа «Посвящение Рахманинову» была составлена из произведений выдающегося русского композитора, но особенность в том,что из Сарова Е.Брахман планирует отправиться в Америку, в Ноксвилл. В том зале, где 17 февраля 1943 года состоялся последний сольный концерт Сергея Васильевича, спустя 70 лет вновь зазвучит музыка Рахманинова в исполнении музыканта из России.
А в Сарове Е.Брахман выступил прекрасно. Он любит зал Дома ученых, считает его лучшим в России, так же, как и нашу публику, умеющую слушать и сопереживать.
Четверть века ждал капитального ремонта пищеблок больничного городка.
В 2012 году, в рамках программы модернизации, за полгода он кардинально обновился, похорошел и обзавелся современным оборудованием.
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Жители дома № 1 по ул. Духова жалуются: уже который год (больше трех лет точно) страшно заходить домой.
Козырьков над подъездами нет, каждую зиму прямо над входом висят огромные сосульки. Боимся за детей-внуков. Когда оттепель, сверху капает, попадает за шиворот, а пока молодая мама открывает дверь, ребенок в коляске весь вымокает под капелью. Естественно, льет и на крыльцо, поэтому, когда заморозки сменяют оттепель, возле подъезда очень скользко. Сосульки чистят регулярно, но они очень быстро нарастают. И решение проблемы все никак не находится.
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Ранее в Нижегородской области, как и в ряде других регионов, действовали временные интервалы, отличные от общероссийских. Теперь нужно привести приборы учета электроэнергии в соответствие с общероссийскими стандартами.
21 января руководитель региональной службы по тарифам Сергей Протасов провел рабочее совещание с гарантирующими поставщиками – представителями ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ЗАО «Волгаэнергосбыт», ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». На встрече обсудили вопросы реализации требований Приказа Федеральной службы по тарифам № 393-э/1, устанавливающего единые интервалы суток на территории России.
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Что изменилось на проблемных местах и появились ли новые проверил в ходе планового объезда заместитель главы администрации – директор департамента городского хозяйства Сергей Лобанов.
Дороги первой очереди вычищены и поддерживаются в порядке, так что особое внимание в этот раз уделили дорогам второй и третьей очереди, внутриквартальным территориям, выездам из дворов и пешеходным переходам.
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С отцом моего ребенка мы зарегистрированы по разным адресам. Купили новую квартиру. Можно ли прописать там только ребенка?
Р.Олина
Начальник отдела УФМС в г. Сарове Галина Санкина:
– В соответствии с Гражданским кодексом РФ, местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
Место жительства детей при раздельном проживании родителей, в соответствии с Семейным кодексом РФ, устанавливается соглашением родителей. Если такого соглашения не достигнуто, то вопрос о регистрации ребенка будет решаться судом исходя из интересов ребенка.
Поэтому зарегистрировать ребенка до 14 лет отдельно от родителей не представляется возможным.
В нашей организации педагогогов при городском совете ветеранов на учете состоят 546 человек. Несмотря на возраст, мы остаемся молодыми в душе. Хочется по-прежнему быть активными и полезными.
К сожалению, из-за проблем со здоровьем не все из нас могут жить полноценной жизнью – участвовать в городских мероприятиях, путешествовать, общаться… Не секрет, что в городе трудно попасть на прием к узким специалистам, пройти обследование. Многие просто махнули на себя рукой.
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В прошлом году родилось на 25 детей больше, чем в 2011-м. Управление экономики и прогнозирования городской администрации представило сведения по демографической ситуации, сложившейся на 31 декабря 2012 года. При сравнении показателей 2011-го и 2012 года заметно увеличение рождаемости, снижение смертности и уменьшение числа разводов. За счет миграции численность саровчан увеличилась на 628 человек.
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29 января считается датой рождения автомобиля. Именно в этот день 127 лет назад, в 1886 году, Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль, развивавший скорость аж 16 км/ч. Уже через 10 лет произошло первое дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода.
Со временем аварий становилось все больше и больше.
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Недавно Минрегионразвития РФ сократил число нижегородских моногородов с 13-ти до 12-ти, исключив из их перечня город Ворсму.
До сих пор в Нижегородской области было тринадцать моногородов – Балахна, Володарск, Выкса, Заволжье, Кстово, Княгинино, Кулебаки, Павлово, Ворсма, Первомайск, Саров, Сергач и Шахунья. Однако говорить о том, что в «чертову дюжину» попали только города-неудачники, было бы неправильным. К примеру, в Выксе градообразующий металлургический завод по праву считается источником благополучия всей территории. Похожая ситуация в Кулебаках, Первомайске, Сарове.
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Из семнадцати вопросов, рассмотренных на заседании городской думы 24 января, десять так или иначе касались приватизации муниципального имущества. А по сути – дополнительных средств в городской бюджет.
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